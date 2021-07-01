شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعبا فى معسكر منتخب الطائرة المغلق استعدادا لبطولة بولندا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دخل منتخب مصر الأول رجال بالعسكر المغلق استعدادآ للسفر إلي بولندا لخوض فاعليات الدورة الدولية الودية والتي ينظمها الإتحاد البولندي ضمن الأجندة الدولية خلال الفترة من8 يوليو وحتي12 يوليو يخوض خلالها منتخب مصر عدد3 مباريات وذلك استعدادآ لخوض بطولة الأمم الأفريقية والمؤهلة لبطولة العالم 2022 .

و إصطحب محمد اللقانى المدير الفنى للمنتخب 18 لاعبا و هم كلا من:

-أحمد فتحي

-أشرف اللقاني

-أحمد صابر فطوطة

- هشام يسري

- أحمد القطب

- عبد الرحمن سعودي

- محمد عبد المحسن

- محمد مجدي الجون

- عبد الحليم عبو

- أحمد سعيد

- مصطفي محمد دبشه

- محمد عسران

- أحمد محمد ضياء

- محمد مصطفي لعبه

- أحمد جلال علي

- محمد رضا عبد المجيد

- محمد رمضان جمعه

- أحمد عزمي

وقررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة مؤخراً تعيين اللقانى مديراً فنياً لمنتخب مصر حتى سبتمبر المقبل، بموافقة لجنة الزمالك برئاسة حسين لبيب.