- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 1 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الزمالك يوثق عقوبات فرجانى ساسى فى مذكرة رسمية أرسلها لاتحاد الكرة،مودي ينافس أحمد أيمن منصور لتدعيم دفاع الزمالك فى الصيف .
الزمالك يوثق عقوبات فرجانى ساسى فى مذكرة رسمية أرسلها لاتحاد الكرة
بدأت إدارة نادي الزمالك في اتخاذ خطوات جادة لحفظ حقوق النادى ضد التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب الفريق، الذي رفض العودة للانتظام في تدريبات الزمالك بداعي انتهاء تعاقده بنهاية يونيو الماضي.
مودي ينافس أحمد أيمن منصور لتدعيم دفاع الزمالك فى الصيف
طلب الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التعاقد مع مدافع سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يرغب كارتيرون في توفير عدد كبير من المدافعين داخل الفريق نظرا لظروف الإيقاف والاصابة التي يتعرض لها الثلاثي محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني طوال الموسم الحالي مما وضع الفريق في مواقف صعبة.
طبيب الزمالك يعلن تعافى حازم إمام.. وانتظامه فى التدريبات
أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن حازم إمام الظهير الأيمن للفريق سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن إجهاد بعضلة السمانة.
منتخب اليد يسافر من إسبانيا إلى معسكر فرنسا غدا
يتوجه غدا الجمعة منتخب مصر لكرة اليد من إسبانيا إلى معسكر فى فرنسا بعد إحتلال المركز الثانى فى دورة إسبانيا الودية التى اختتمت الثلاثاء استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.
شيلونجو مستمر مع الاسماعيلى بالموسم الجديد بعد طفرة إيهاب جلال
استقر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على الابقاء على النامبيبى شيلونجو مهاجم الدراويش فى الموسم الجديد، بعد المستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب منذ تولية المسئولية.
3 مراقبين فى مباراة الأهلي و بيراميدز بالدوري
قرر مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تعيين ثلاثة مراقبين في مباراة الأهلي و بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة 27 من عمر الدورى الممتاز .
قام الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بتوجيه بعض النصائح والتعليمات الخاصة لأكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر والمتوقع من يقود الجبهة اليمنى لفريقه في مباراته ضد بيراميدز غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري العام.