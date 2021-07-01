7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 1 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الزمالك يوثق عقوبات فرجانى ساسى فى مذكرة رسمية أرسلها لاتحاد الكرة،مودي ينافس أحمد أيمن منصور لتدعيم دفاع الزمالك فى الصيف .

الزمالك يوثق عقوبات فرجانى ساسى فى مذكرة رسمية أرسلها لاتحاد الكرة

بدأت إدارة نادي الزمالك في اتخاذ خطوات جادة لحفظ حقوق النادى ضد التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب الفريق، الذي رفض العودة للانتظام في تدريبات الزمالك بداعي انتهاء تعاقده بنهاية يونيو الماضي.

مودي ينافس أحمد أيمن منصور لتدعيم دفاع الزمالك فى الصيف

طلب الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التعاقد مع مدافع سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يرغب كارتيرون في توفير عدد كبير من المدافعين داخل الفريق نظرا لظروف الإيقاف والاصابة التي يتعرض لها الثلاثي محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني طوال الموسم الحالي مما وضع الفريق في مواقف صعبة.

طبيب الزمالك يعلن تعافى حازم إمام.. وانتظامه فى التدريبات

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن حازم إمام الظهير الأيمن للفريق سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن إجهاد بعضلة السمانة.