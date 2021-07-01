شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان: الأولمبية الدولية تتجه للموافقة على تأجيل سفر بعثة المنتخب الأولمبي لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، أنه هناك اتجاه كبير علي موافقة اللجنة الأولمبية الدولية بمنح استنثاء للمنتخب الأوليمبي المشارك في أولمبياد طوكيو إلى يوم 18 بدلا من 16 يوليو الجاري والوصول يوم 19 يوليو ، مشيراً إلى أن القرار سيصدر بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة .

وأوضح السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية في تصريحات خاصة، أن اتحاد الكرة أرسل طلب استثناء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية، لتأجيل سفر بعثة المنتخب الاولمبي لمدة 24 ساعة بسبب مشاركة عدد من لاعبي المنتخب مع النادي الأهلي في المباراة النهائية لدوري ابطال افريقيا يوم 17 يوليو الجاري ، مما يصعب سفر هؤلاء اللاعبين مع المنتخب الأولمبي .

ويشارك المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب في بطولة الألعاب الأولمبية، المقرر انطلاقها يوم 23 من شهر يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

وقال العريان ، أن آخر موعد لإرسال قائمة المنتخب الأولمبي إلى الفيفا غداً الجمعة ، على أن تتم ارسال جميع القوائم إلى اللجنة الأولمبية الدولية يوم الأحد المقبل كموعد نهائي لإرسال القوائم النهائية المشاركة في الاولمبياد .