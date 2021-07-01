الزمالك يسدد 3 ملايين جنيه و2 لاعبين للمقاولون مقابل سيف الجزيرى

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو الزمالك لاتفاق مع نظرائهم في المقاولون لسداد 3 ملايين جنيه بالإضافة لـ2 لاعبين مقابل انضمام سيف الجزيري رسميا إلى الزمالك وتوصل مسئولو الزمالك لهذا الاتفاق مع المقاولون بدلا من سداد 12 مليون جنيه وفقا للاتفاق السابق.

وقع سيف الجزيري لاعب الزمالك علي عقود انضمامه للزمالك نهائيا، عقب انتهاء إعارته من المقاولون العرب، واتفق الزمالك مع المقاولون العرب علي تفعيل بند الشراء فى عقد إعارته ليستمر اللاعب مع الزمالك رسميا في الموسم المقبل.

ومن المنتظر، أن يعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك بعد قليل، عن توقيع سيف الجزيرى علي عقود انضمامه للزمالك نهائيا عقب انتهاء إعارته.