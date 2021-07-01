شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يؤدون دور "صديق الأمس ومنافس اليوم" فى لقاء الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم الاحتراف أصبح أمراً طبيعياً أن تتردد عبارة "صديق الأمس ومنافس اليوم" بل أصبحت هي العبارة الأكثر شيوعاً، بسبب المغريات الكبيرة والأساليب التي تراهن عليها الأندية في جذب اللاعبين المميزين، وهو ما شهده صراع ضم اللاعبين بين الأهلي وبيراميدز، والذي من المقرر أن يلقي بظلاله على مباراة اليوم التي تجمع الفريقين في التاسعة مساءً على استاد الأهلى والسلام فى ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

6 نجوم انطبقت عليها عبارة "صديق الأمس ومنافس اليوم"، ممن سبق لهم اللعب في الأهلي وبيراميدز، ليواجهوا زملائهم بروح المنافسة التي لا تقبل بالخسارة وتطمح دائماً إلى الانتصار.

عبد الله السعيد

كان عبد الله السعيد صاحب مبادرة الانتقال بين الفريقين، عندما عاد من تجربته في الدوري السعودي ليلتحق بفريق بيراميدز، بعد انتهاء أزمته مع النادي الأهلي، وشارك السعيد في 85 مباراة مع بيراميدز، سجل خلالهم 31 هدفاً وصنع 21 هدفاً أخر في 3 مواسم قضاها مع بيراميدز.

قفشة

انضم محمد مجدي قفشة إلى النادي الأهلي قادماً من بيراميدز في موسم الانتقالات الصيفية 2019، بعدما رفض اللاعب أي عروض من قبل ناديه متمسكاً بالانضمام إلى القلعة الحمراء، ومع الأهلي صنع قفشة مجده الخاص وحصد البطولة تلو الأخرى، وشارك قفشة مع الأهلي 78 مباراة سجل خلالهم 13 هدفاً أهمهم هدفه في نهائي القرن بشباك الزمالك الذي حصد النجمة التاسعة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وصنع 20 هدفاً أخر.

شريف إكرامي

انضم شريف إكرامي إلى فريق بيراميدز قادماً من الأهلي في صفقة انتقال حر مع بداية الموسم الجاري، بعد عدم تجديد عقده مع الفريق الأحمر، وحرس إكرامي مرمى بيراميدز في 33 مباراة استقبل خلالهم 34 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة.

رمضان صبحي

في صفقة هزت الوسط الرياضي في مصر، انتقل رمضان صبحي إلى فريق بيراميدز بعد رفض عرض النادي الأهلي، خاصة بعد العرض الضخم من بيراميدز في بدية الموسم الجاري، وشارك رمضان مع بيراميدز في 31 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 3 أخرى.

أحمد فتحي

انضم أحمد فتحي إلى بيراميدز في بداية الموسم الجاري أيضاً بعد رفض عرض الأهلي للتجديد، وشارك الجوكر في 28 مباراة مع بيراميدز صنع هدفين ولم يسجل أهدافاً.

أحمد الشيخ

انضم أحمد الشيخ إلى بيراميدز قبل لحظات من غلق باب القيد مع بداية الموسم الجاري، وشارك الشيخ مع بيراميدز في 5 مباريات فقط سجل خلالهم هدفاً واحداً.