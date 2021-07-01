شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي الشحات: "الدوري ابن الأهلي ومش هيفرط فيه وكايزر تشيفز مش مرعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي السابق، أن الدوري الحالي محسوم للنادي الأهلي رغم الفارق المبير مع الزمالك على قمة الجدول، وقال إكرامي في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر أون سبورت 2: الدوري ابن الأهلي ولن يفرط فيه، ومحسوم لصالح الأهلي هذا الموسم، ونهائي أفريقيا أصبح مباراة واحدة والموسم الماضي رغم الغيابات وفقنا فيها وأتمنى أن نحقق البطولة في المغرب وفريق كايزر تشيفز ليس بالفريق المرعب، وأتمنى أن يعود أولادنا بالكأس.

أضاف متحدثاً عن أداء الأهلي مع بيتسو موسيماني مدرب الفريق: أداء لاعبي الأهلي الفترة الماضية كان جيد جداً وربنا كرمنا بالوصول لنهائي أفريقيا، لكن الكرة الحلوة التي نريد أن نراها لم تأتي بعد، ولكن الفريق موفق وأتمنى التتويج بكأس أفريقيا للمرة العاشرة ويكون إنجاز غير مسبوق.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة التاسعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع بيراميدز على ستاد الاهلى والسلام بختام الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة

والتشكيل المتوقع أن يلعب به بيراميدز مكون من، أحمد الشناوي في حراسة المرى وأحمد فتحي وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمد حمدي في الدفاع، ونبيل عماد دونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد في الوسط وإبراهيم عادل ورمضان صبحي وإبريك تراوري في الهجوم.

يدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحم المركز الثالث برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة، بينما يحتل بيراميدز المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ومازال لديه 4 لقاءات مؤجلة.