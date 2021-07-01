شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مواجهة الأهلى وبيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى اختباراً صعباً اليوم الخميس حينما يواجه نظيره بيراميدز على ستاد الاهلى والسلام فى ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ونلقى الضوء على كواليس هذه المواجهة فى السطور التالية..

س: ماهو ترتيب الاهلى وبيراميدز فى جدول الدوري؟

ج:يحتل الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المركز الثالث برصيد 41 نقطة (جمعهم من 19 مباراة، حيث فاز 12 وتعادل 5 وخسر مرتين) في جدول ترتيب الدوري فيما يحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني اليونانى جونيس، المركز الـ11 برصيد 34 نقطة (جمعهم من 22 مباراة، حيث فاز 8 وتعادل 10 وخسر 4)، في جدول ترتيب الدوري.

س: من يدير مباراة الاهلى وبيراميدز تحكيمياً ؟

ج: اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة الاهلى وبيراميدز مكون من :(محمد عادل حكم ساحة، أحمد توفيق وسمير جمال مساعدين، مبروك نبيل حكما رابعا، محمود بسيوني حكما للفيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو).

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الاهلى وبيراميدز ؟

ج: التقى الأهلي مع بيراميدز فى 11 مباراة سابقة منذ صعود بيراميدز تحت مسمى (الأسيوطى سبورت) موسم 2014 – 2015 (9 مباريات بالدورى - مباراتين بكأس مصر)، فاز المارد الأحمر فى 4 مباريات، وخسر مثلها وتعادل فى ثلاثة لقاءات، وبدا واضحا التفوق الهجومى لأبناء القلعة الحمراء حيث سجل لاعبو الأحمر 10 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

س: ماذا قدم الاهلى وبيراميدز فى أخر ظهور أفريقى ؟

ج: بيراميدز ودع بطولة الكونفيدرالية الإفريقية من الدور نصف النهائى لصالح الرجاء المغربى بركلات الترجيح، فيما ضرب الأهلي موعدًا مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيقام يوم 17 يوليو الجارى في المغرب بعد إطاحته بالترجى التونسى 4-0 بمجموع مباراتى الذهاب والعودة.

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى وبيراميدز فى مباراة الليلة ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام بيراميدز مكون من، محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأكرم توفيق وبدر بانون وياسر إبراهيم وعلى معلول فى الدفاع وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة فى الوسط وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف فى الهجوم، والتشكيل المتوقع أن يلعب به بيراميدز مكون من، أحمد الشناوي في حراسة المرى وأحمد فتحي وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمد حمدي في الدفاع، ونبيل عماد دونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد في الوسط وإبراهيم عادل ورمضان صبحي وإبريك تراوري في الهجوم.