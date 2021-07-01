شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري يوقع للزمالك رسميا على عقود البيع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع سيف الجزيري لاعب الزمالك علي عقود انضمامه للزمالك نهائيا، عقب انتهاء إعارته من المقاولون العرب، واتفق الزمالك مع المقاولون العرب علي تفعيل بند الشراء فى عقد إعارته ليستمر اللاعب مع الزمالك رسميا في الموسم المقبل.

ومن المنتظر، أن يعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك بعد قليل، عن توقيع سيف الجزيرى علي عقود انضمامه للزمالك نهائيا عقب انتهاء إعارته.