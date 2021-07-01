رسميا.. الزمالك يُفعّل عقد شراء سيف الدين الجزيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، تفعيل عقد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق المعار من المقاولون العرب.

وانضم الجزيري إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية معارا من المقاولون العرب، وتضمن العقد بند يتيح للنادي الأبيض شراء اللاعب قبل نهاية فترة الإعارة مقابل 12 مليون جنيه.

ويقتضى العقد الجديد أن يستمر الجزيري مع الزمالك لمدة 3 سنوات أخرى وينتهي عقده بنهاية عام 2024.

وشارك المحترف التونسي في 16 مباراة بقميص الزمالك هذا الموسم، 13 منها ببطولة الدوري و3 في كأس مصر، سجل خلالهم هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين.