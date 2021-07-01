خاص.. هل ينتقل المحمدي للدوري القطري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تلقى الدولي المصري أحمد المحمدي المحترف السابق في صفوف أستون فيلا، عروضًا من كبار أندية الدوري القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب مصدر لمصراوي، فإن بعض الأندية القطرية فتحت باب المفاوضات مع المحمدي خاصة أنه يتواجد في قطر حاليًا لتحليل مباريات يورو 2020.

وكان المحمدي رحل عن صفوف أستون فيلا في الفترة الماضية، ليصبح انتقال صاحب الـ33 عامًا لناديه الجديد سيكون حرًا.

مسيرة المحمدي في الملاعب الإنجليزية بدأت منذ موسم (2010 - 2011) مع فريق سندرلاند بانتقاله من صفوف إنبي.

المحمدي خلال تواجده في إنجلترا لعب مع كل من سندرلاند ثم هال سيتي وأخيرًا مع أستون فيلا الذي قاده للصعود للبريميرليج في الموسم قبل الماضي.

جدير بالذكر أن المحمدي شارك مع المنتخب المصري 88 مباراة دولية، كما حقق لقبي كأس أمم أفريقيا خلال نسختي (2008 - 2010).