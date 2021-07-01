اخبار الرياضه

قبل مباراة الأهلي وبيراميدز .. تعرف على تردد "أون تايم سبورتس" الجديد بعد إيقاف البث

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

مع الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس توقف البث على الترددات القديمة لقنوات "أون تايم سبورتس" وقبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز.

ويستضف المارد الأحمر منافسه بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم في الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز.

ونوهت مجموعة قنوات أون خلال الأسبوع الماضي عن توقف البث نهاية يونيو الماضي على الترددات القديمة بسبب التحديثات.

وأعلنت قناة ON عن ترددها الجديد لمتابعين القناة 11861 رأسي ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ويعلق على المباراة مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، وبلال علام على القناة الصوتية الثانية، ويبدأ الأستوديو التحليلي في تمام الساعة السابعة مساء.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا