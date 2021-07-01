الزمالك يوقع صفقة تبادلية مع المقاولون مقابل شراء الجزيري

نجحت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في الحصول على توقيع مهاجم الفريق سيف الدين الجزيري، خلال الميركاتو الصيفي 2021، وتفعيل بند شراؤه من المقاولون العرب.

وتعاقد الزمالك مع التونسي سيف الدين الجزيري، في يناير 2021، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قادمًا من نادي المقاولون العرب، مقابل 8 مليون جنيها مصريًا بوجود بند يسمح للأبيض بأحقية شراء اللاعب لمدة موسمين مقابل 12 مليون جنيه.

واتفق نادي الزمالك مع المقاولون العرب على إجراء صفقة تبادلية بدلًا من دفع 12 مليون جنيه، بانتقال لاعبين إلى ذئاب الجبل وتسديد 3 مليون جنيها مصريًا، بسبب الأزمة المادية التي تمر بها القلعة البيضاء.

وجاء تفعيل بند شراء اللاعب، بناء على طلب المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي أكدد رغبته في استمرار المهاجم في ظل قناعته بمستواه وتألقه مؤخرًا.