الميركاتو الصيفي 2021 | خطوة جديدة تقرب راموس من فريقه القادم

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن شقيق المدافع الإسباني سيرجيو راموس، ووكيل أعماله ريني راموس، سافرا إلى العاصمة الفرنسية باريس لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله إلى فريقه القادم، باريس سان جيرمان هذا فى الميركاتو الصيفي 2021.

وغادر سيرجيو راموس ريال مدريد بشكل رسمي بنهاية عقده الذي انتهى الموسم الماضي، حيث فشل الطرفان في الاتفاق حول تجديد العقد للاستمرار مع الفريق.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:” أن المفاوضات بين باريس وراموس تدخل مرحلتها الأخيرة والحاسمة، بعد الاتفاق بين الطرفين على الراتب السنوي في العقد الذي سيوقع عليه اللاعب في صفقة مجانية”.

وحط ووكيل أعمال راموس الرحال في باريس من أجل إنهاء الصفقة مع باريس، الذي يمني النفس بالحصول على توقيع المدافع الإسباني لمدة موسم واحد قابل للتجديد لموسم إضافي.

ومن جانبها فإن صحيفة “ليكيب” الفرنسية كان قد كشفت في وقت سابق، عن عرض الفريق الباريسي المقدم لراموس، والذي يتمثل في عقد لمدة عام واحدة وليس عامين.

ولكن يرغب راموس في الحصول على عقد مدته موسمين مع باريس، وتدخل المفاوضات مرحلة حاسمة في الساعات المقبلة، ويأتي سفر شقيق الأندلسي لباريس ليعزز من قوة التقارير التي تربطه بالذهاب للبي إس جي.

وارتبط اسمه راموس بالعديد من الأندية الأوروبية على رأسهم باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزي.