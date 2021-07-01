ليس ريال مدريد.. هالاند يكشف عن وجهتة المقبلة في الميركاتو الصيفي 2021

كشف الدولي النرويجي ايرليج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، عن وجهة المقبلة في حال رحيله عن النادي الألماني خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ووجه هالاند نجم نادي بوروسيا دورتموند صدمة قوية لمسؤولي نادي ريال مدريد برفضه الانتقال إلى قلعة السانتياجو بيرنابيو، مفضلًا التحرك نحو الدوري الإنجليزي في خطوته المقبلة.

وكان نادي ريال مدريد يضع المهاجم النرويجي صاحب الـ21 عامًا، ضمن أولوياته في الميركاتو الصيفي 2021، من أجل تدعيم الخط الهجومي في المستقبل، وذلك بناءً على ترحيب دورتموند بفتح باب المفاوضات.

لكن المفاجأة بحسب ما ذكرت صحيفة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن هالاند أبلغ وكيله رايولا، أنه يفضل الانتقال إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، حال رحليه من النادي الألماني.

رغبة هالاند هي اللعب في الدوري الإنجليزي في المرحلة المقبلة، والذي يراه الأقوى في العالم، والأكثر تنافسية ومن خلاله يستطيع التطور وإظهار نفسه، على الساحة الكروية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن تواجد توماس توخيل على رأس القيادة الفنية لنادي تشيلسي، يُشجع هالاند بشكل إضافي لتفضيل البلوز على حساب ريال مدريد أو برشلونة في الخطوة المقبلة، نظرًا لإعجابه بالأسلوب الذي يتبعه.

ومن المنتظر أن يحاول تشيلسي التعاقد مع هالاند الميركاتو الصيفي 2021، في صفقة من المتوقع أن تتخطى حاجز الـ100 مليون يورو، وفي حال رفض دورتموند ذلك فإن البلوز سيحسم الصفقة الموسم المقبل، مستخدمًا الشوط الجزائي والذي يبلغ 75 مليون يورو.