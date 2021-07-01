صفقات الاهلي | 5 مليون يورو سعر انتقال ديانج إلى جالاتا سراي

دخل مسئولو نادي جالطة سراي التركي في مفاوضات مع إدارة النادي الاهلي، للتعاقد مع لاعب وسط الفريق المالي أليو ديانج، خلال الميركاتو الصيفي 2021، لتعويض رحيل أكثر من لاعب بالفريق.

ويرغب نادي جالطة سراي بدء الميركاتو الصيفي مبكرًا قبل مباراته الهامة أمام ايندهوفن الهولندي، والمُقرر لها في الـ21 يوليو المقبل على ملعب فيليبس، على أن تقام مباراة العودة في 28 من الشهر ذاته بتركيا، ضمن منافسات الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورد مسئولو النادي الاهلي على طلب جالطة سراي بالتعاقد مع صاحب الـ23 عاما، بأن سعره 5 مليون يورو، إذ يعتبره من أهم لاعبي الفريق في الوقت الحالي، حسبما أعلنت قتاة سبور التركية.

وأشارت القناة إلى أن نادي جالطة سراي إذا لم ينجح في الاتفاق مع اللاعب جدسون فرنانديز على تجديد إعارته أو التعاقد مع يونس بلهندة، سيعود للتفاوض مرة أخرى مع الاهلي لتخفيض المبلغ للتعاقد مع ديانج.

وبدأ ديانج مسيرته الكروية في فريق جوليبا المالي، ثم انتقل إلى مولودية الجزائر، وتعاقد معه الاهلي في صيف 2019 مقابل مليون و100 ألف يورو، وشارك الدبابة المالية في 36 مباراة الموسم الماضي، سجل هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة، وينتهي عقده مع النادي في عام 2026.