هل ستؤثر صفقة انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد على مستقبل فاران وهالاند؟

حسم مانشستر يونايتد، صفقة اللاعب الإنجليزي جادون سانشو من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفى 2021.

تمكن مانشستر يونايتد من دفع 85 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 مليون يورو متغيرات، من أجل حسم أولى صفقاته الصيفية.

ومن المتوقع أن يوقع جادون سانشو عقدًا مدته خمس سنوات حتى عام 2026، حيث سيتم السماح له بذلك أثناء تواجده حاليًا كجزء من تشكيلة منتخب إنجلترا في يورو 2020.

وذكرت صحيفة آس” الإسبانية، أن انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد سيؤثر بشكل كبير على ريال مدريد، خصوصًا في عملية التخلي عن فاران إلى الشياطين الحمر، بالإضافة إلى التعاقد مع هالاند من بوروسيا دورتموند.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد سيكون من الصعب عليها دفع 70 مليون يورو لريال مدريد للحصول على خدمات المدافع الفرنسي فاران.

حاول نادي مانشستر يونايتد إدخال لاعب وسط الفريق بوجبا في تلك الصفقة، لكن الرغبة واضحة لدى ريال مدريد، وهو الحصول على الأموال بشكل نقدي.

الأسم الأخر الذي سيتأثر بانتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد، حسبما ذكرت الصحيفة الإسبانية، هو النرويجي هالاند والذي يعد من بين أبرز المطلوبين في صفوف ريال مدريد.

بسبب انتقال سانشو إلى ملعب الأحلام، سيكون من الصعب أن يوافق دورتموند على رحيل هالاند في الميركاتو الصيفي 2021، وبالتالي سيستمر المهاجم المتألق مع الفريق الألماني خلال الموسم الجديد.

في هذه الحالة سيكون صيف 2022، مشتعل للغاية على النادي الملكي، خصوصًا لإحتمالية التعاقد مع مبابي في صفقة مجانية من باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى التوقيع مع هالاند بمساعدة وكيل أعماله، مينو رايولا.