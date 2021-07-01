صفقات الاهلي | عروض من الدوري الإنجليزي والألماني للتعاقد مع ديانج

‏كشف وكيل اللاعبين الإماراتي محمد عبد الرحمن، عن وجود عروض من الدوري الإنجليزي والألماني للتعاقد مع لاعب وسط فريق الاهلي المالي أليو ديانج، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وأكد وكيل اللاعبين الإمارتي، أنه تواصل مع إدارة النادي الاهلي خلال الفترة الأخيرة لبحث إمكانية انتقال أليو ديانج إلى أحد الدوريات الأوروبية في ظل تألقه مؤخرًا.

وقال عبدالرحمن في تصريحات تلفزيونية: “نحن لا نتواصل مع اللاعب أو وكيله وإنما نتفاوض مع ناديه بشكل مباشر، تواصلنا مع إدارة الاهلي بخصوص ديانج، لكنها أكدت تمسكها باللاعب في الوقت الحالي في ظل منافساتها على بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري“.

وتابع حديثه: “سيتم فتح المفاوضات مرة أخرى عقب نهائي دوري أبطال افريقيا، اللاعب لديه عروض من الأندية الـ6 الكبار بالدوري الألماني، وأيضًا من الأندية الـ8 الكبار بالدوري الإنجليزي”.

وأكمل: “القيمة السوقية للاعب 2 مليون دولار، لكنه يستحق أكثر من ذلك وفقًا للخبراء الرياضيين وقد يصل سعره إلى 6 مليون دولار في ظل تنافس الأندية التي ترغب في ضمه”.

واختم: “الاهلي يمتلك أكثر من لاعب مميز أبرزهم التونسي علي معلول ومحمد هاني وحسين الشحات، لكن لن نتحدث عن أي عروض غير مع إدارة النادي، وهدفنا تسويق اللاعبين في أوروبا”.