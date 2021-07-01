صفقات الزمالك | ناديان سعوديان يتنافسان على ضم مهاجم الوحدة

دخل ناديان سعوديان على خط المفاوضات مع مهاجم وهداف الوحدة السعودي يوسف نيكاتي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد تألق اللاعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم.

ووضع مسئولو نادي الزمالك يوسف نيكاتي، على قائمة اللاعبين اللذين يرغبون بالتعاقد معه، بناء على طلب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي تابع المهاجم أثناء تواجده بالسعودية مع فريق التعاون.

ويحاول نادي الرائد السعودي التعاقد مع اللاعب في ظل بحثه عن مهاجم، كما أن اللاعب بات على رادار إدارة نادي اتحاد جده، لكنه يسعى للحصول على شهادة الكفاءة المالية في الوقت الحالي، حسبما ورد بتقارير صحفية سعودية.

وفي نفس الوقت تسعى إدارة نادي الوحدة، لإقناع هداف الفريق، بالبقاء حتى نهاية عقده الذي يمتد حتى شهر يوليو 2022، في ظل حاجة الفريق إلى خدماته بعد الهبوط إلى دوري أندية الدرجة الأولى.

ويحق للمحترف الفرنسي ذات الأصول المالية فسخ عقده مع الوحدة، إذ أن العقد الذي وقعه مع الوحدة في الصيف الماضي لمدة 3 مواسم، يحتوي على بند يتيح له فسخه حال الهبوط إلى الدرجة الأدنى، الأمر الذي يعني أن اللاعب ليس ملزماً بالبقاء حتى نهاية عقده.

ويتربع يوسف نياكاتي في آخر موسمين، على قائمة صدارة هدافي الوحدة، وذلك من خلال تسجيله 30 هدفاً، منها 27 هدفاً في الدوري بواقع 16 هدفاً في دوري الموسم الكروي 2019 – 2020 و 11 هدفاً في دوري الموسم الكروي 2020 – 2021، وهدفين في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بنفس الموسم، وهدف وحيد في ملحق دوري أبطال آسيا 2021.