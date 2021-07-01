صفقات ريال مدريد | انشيلوتي يرغب في ضم لاعب جديد من بايرن ميونخ

يخطط مدرب نادي ريال مدريد كارلو انشيلوتي، في تكرار سيناريو التعاقد مع المدافع النمساوي ديفيد ألابا مجددًا، مع لاعب جديد من صفوف نادي بايرن ميونخ، ولكن هذه المرة ستكون في الميركاتو الصيفي 2022 وليس الحالي.

وأعلن نادي ريال مدريد رسميًا تعاقده مع ديفيد ألابا في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ.

وأبدى مدرب ريال مدريد أنشيلوتي رغبته في التعاقد مع الدولي الألماني ليون جوريتسكا من أجل تدعيم خط الوسط، لكن بسبب الأزمة المالية التي يعيشها النادي سيحاول تكرار تجربة ألابا مجددًا.

وينتهي عقد جوريتسكا مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم المقبل، مما يدفع أنشيلوتي لمحاولة إقناعه برفض تجديد عقده والانتقال مجانًا، إلى صفوف الميرنجي في الصيف المقبلة، مع حصوله على راتب كبير من النادي الملكي.

لكن ريال مدريد يواجه منافسة شرسة على ضم اللاعب، إذ يرغب ناديا تشيلسي ومانشستر يونايتد في التعاقد مع جوريتسكا، ولديهم الرغبة في إنهاء الصفقة الميركاتو الصيفي 2021.

من جانبه فإن بايرن ميونخ قد يضطر لبيع لاعب وسط ميدانه صاحب الـ25 عامًا الميركاتو الصيفي 2021، للهروب من مصير ألابا وخسارته مجانًا في الصيف المقبل، وذلك في حال رفض جوريتسكا تجديد عقده.

الجدير بالذكر أن، جوريتسكا صفقة جيدة مطروحة في الميركاتو الصيفي 2021، حيث ينتهى عقده في عام 2022 وعرض التجديد الذي قدمه له بايرن ميونخ، في الوقت الحالي، لا يرضيه.