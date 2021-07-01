صفقات النصر والهلال | رسميا.. فيورنتينا يعلن رحيل ريبيري

أعلن نادي فيورنتينا، ظهر اليوم الخميس، أن النجم الفرنسي فرانك ريبيري سيغاد أرتيميو فرانتشي بشكل رسمي، حيث انتهى عقده أمس.

وأفادت تقارير أن اللاعب الفرنسي أجرى محادثات مع النادي لتمديد العقد، لكنه لم يتوصل لاتفاق، لتنتهي علاقتهما بتوجيه الشكر لنجم بايرن ميونخ السابق على الفترة التي قضاها مع الفيولا.

و نشر النادي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” رسالة قصيرة يؤكد فيها أن ريبيري لم يعد لاعبًا في فيورنتينا، وأن بطل مارسيليا السابق سيضطر إلى البحث عن ناد جديد هذا الصيف.

وكان الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري، تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي، للانتقال إليه خلال الميركاتو الصيفي 2021، لكنه لم يحسم مصيره حتى الآن.

ويبحث ثنائي أندية العاصمة النصر والهلال السعودي، تدعيم صفوف الفريق بلاعبين كبار خلال الميركاتو الصيفي 2021 بعد فتح سوق الانتقالات، من أجل المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم المُقبل.

ووصل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى الفيولا في أغسطس 2019 بانتقال مجاني ولعب 51 مباراة تنافسية منذ انتقاله إلى إيطاليا.

وساهم ريبيري بخمسة أهداف و 10 تمريرات حاسمة خلال الفترة التي قضاها مع فيورنتينا لكنه عانى من سلسلة من الانتكاسات بسبب الإصابات خلال العامين الماضيين.