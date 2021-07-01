لماذا يرفض جمهور مانشستر يونايتد ارتداء سانشو للرقم 7؟

لم تستطيع جماهير مانشستر يونايتد، أن تتنفس الصعداء إثر نجاح إدارة ناديها، في التعاقد مع الجناح الإنجليزي جادون سانشو القادم من نادي بوروسيا دورتموند ، حتى بدأت تخشى أن يحكم القدر “بالفشل” على مصير النجم الجديد، بعدما ظهرت أنباء بمنح اللاعب الإنجليزي القميص رقم 7 الذي يعتبر أحد أشهر الأرقام في تاريخ النادي.

وبعد عناء شديد استطاع نادي مانشستر يونايتد، أن يحصل على اتفاق مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني، من أجل التعاقد مع الجناح الإنجليزي جادون سانشو في صفقة ستدوم لخمسة مواسم.

وزعمت تقارير صحفية، أن إدينسون كافاني الذي يرتدي الرقم 7 في مانشستر يونايتد حاليًا، قد يتخلى عن هذا الرقم إلى الوافد الجديد سانشو، الشيء الذي أصاب جماهير الشياطين الحمر بحالة من القلق والإحباط، والسبب أن هذا القميص يعد نذير شؤم ولعنة على كل من يرتديه.

ويعد “القميص رقم 7″، ذو مكانة تاريخية في فريق مان يونايتد، إذ سبق وأن ارتدته مجموعة من اللاعبين الكبار، أمثال؛ إريك كانتونا، وديفيد بيكهام، وكريستيانو رونالدو، لكن منذ أن رحل “الدون” عن ملعب “أولد ترافورد”، وعلق القميص في غرفة الملابس، تحوّل الرقم 7 إلى ما يشبه “اللعنة” التي تضرب كل من يحمله، رغم أن الأسماء التي منحت هذا الحق أتت بآمال كبيرة لتحقيق الفائدة الفنية لليونايتد.

واللافت أن هؤلاء اللاعبين كانوا نجومًا في فرقهم قبل انضمامهم إلى مانشستر يونايتد ووقوعهم في فخ القميص الرقم 7 الشهير.

رونالدو رقم 7 المثالي

ارتدى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي، القميص رقم 7 في يونايتد عند وصوله ملعب أولد ترافورد في صيف 2003، خلفاً لديفيد بيكهام الذي انتقل في نفس العام إلى ريال مدريد الإسباني، وسجل “صاروخ ماداير” 84 هدفاً في الدوري الإنجليزي، بالقميص رقم 7، وهو رقم لم يقترب منه أي أحد ممن خلفوه لاحقاً.

وبعد رحيل رونالدو حمل الكثيرون الرقم وفشلوا في الوصول لنصف أو حتى ربع أرقام اللاعب البرتغالي.

لعنة الرقم 7

بدأت لعنة الرقم 7 في مانشستر يونايتد بعدما حمل مايكل أوين القميص رقم 7 فور بيع كريستيانو رونالدو الذي رحل عن ملعب الأحلام إلى ريال مدريد بصفقة قياسية بلغت 85 مليون جنيه إسترليني.

وخاض المهاجم الإنجليزي مايكل أوين 52 مباراة، سجل فيها 17 هدفاً فقط منها 5 في البريمييرليج و4 في دوري أبطال أوروبا، خلال الفترة من 2009 إلى 2012.

ومن المهاجم الإنجليزي إلى الإكوادوري أنطونيو فالنسيا، الذي حمل الرقم في الفترة من 2012 عقب رحيل أوين ، لكنه لم يسجل إلا 5 أهداف في 84 مباراة خلال تلك الفترة.

وحمل الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا القميص ذاته في موسم 2014-2015، حيث سجل 4 أهداف في 32 مباراة ليترك النادي بعدها متجها إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحلت لعنة القميص رقم 7 أيضًا على الدولي الهولندي ممفيس ديباي، الذي كان من المتوقع أن يحقق، نجاحًا كبيرًا مع يونايتد، خاصة في ظل امتلاكه قدرات هائلة في عمر صغير، حيث انضم إلى الفريق في صيف 2015 قادمًا من أيندهوفن الهولندي وهو في عمر 21 عاما.

وتتجه لعنة رقم 7 نحو التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي ارتدى القميص نفسه في يونايتد في 2018 و2019، وكانت محصلة هداف برشلونة وأرسنال السابق به 5 أهداف خلال 45 مباراة.

أما آخر من ارتدى القميص فهو الأوروجواياني إدينسون كافاني لاعب الفريق الحالي، والذي قبل التحدي والمخاطرة، قبل أن تظهر تقاير تؤكد أنه سيتخلى عن الرقم الملعون إلى الوافد الجديد سانشو قبل أن تتمكن منه اللعنة.

والجدير أن الوافد الجديد سانشو سجل 50 هدفاً من 137 مباراة مع بوروسيا دورتموند، وساعدهم في الفوز بلقب وحيد وهو كأس ألمانيا خلال الموسم الماضي.