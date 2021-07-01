الامارات | 100 مليون دولار تنقل سانشو رسميا إلى مانشستر يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون دولار تنقل سانشو رسميا إلى مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميا لاتفاق مع بوروسيا دورتموند الألماني لضم الجناح الإنجليزي الدولي جادون سانشو، حيث أعلن النادي الألماني ذلك اليوم. وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) فإن الصفقة تقدر بنحو 101 مليون دولار. وارتبط أسم سانشو بمانشستر يونايتد منذ عدة أشهر ، لكن اللاعب حصل على تفويض من دورتموند للاتفاق مع مانشستر على البنود الشخصية للعقد بجانب الخضوع للكشف الطبي.

وانتقل سانشو من مانشستر سيتي إلى دورتموند في 2017 وشارك مع الفريق في 137 مباراة على مستوى كافة المسابقات وسجل 50 هدفا. وشارك سانشو في 20 مباراة مع منتخب إنجلترا وسجل ثلاثة أهداف. وسيصبح سانشو ثاني أغلى لاعب إنجليزي حال انتقاله لمانشستر، بعد هاري ماجواير الذي انضم لأولد ترافورد قادما من ليستر سيتي قبل عامين مقابل 111 مليون دولار. وأشارت (بي ايه ميديا) إلى أن الاتفاق بين دورتموند ومانشستر لا يتضمن أي حوافز إضافية في عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما.

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