اختتام دورة الحكام المستجدين في ثلاث محافظات بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بمدينة عتق محافظة شبوة، اليوم، دورة للحكام المستجدين في محافظات شبوة وحضرموت وابين، والتي نظمها الاتحاد اليمني لكرة القدم واللجنة العليا للحكام وفرعيهما بالمحافظة وباشرف مكتب وزارة الشباب والرياضة.



وهدف الدورة على مدى ستة ايام، اكساب 40 حكماً من قضاة الملاعب بمحافظات شبوة وابين وحضرموت، عدداً من المفاهيم العلمية الخاصة بالحكام وتنفيذ البرامج النظرية والتدريبات العملية لهم.

وجرى خلال الدورة، ترفيع سبعة عشر حكما منهم الى الدرجات التحكيمية الاولى والثانية.

و اشاد وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق بتنظيم هذه الدورة الرياضية المتميزة بالمحافظة..مؤكداً اهميتها في تعزير قدراتهم على ادراة المنافسات الكروية في الميدان باحترافية عالية.

وفي نهاية الدورة التي حضرها الوكيل المساعد للمحافظة سالم الاحمدي وقائد اللواء 21 ميكا العميد جحدل حنش، ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة محسن سنان، جرى تسليم دروع المشاركة في الدورة لكل من العميد جحدل حنش،ورئيس اللجنة العليا للحكام احمد قائد سيف، والمدرب الدولي حسين شقران، وتسليم الشهادات على الحكام المشاركين فيها.