موعد مباراة الأهلي وبيراميدز الليلة.. والقنوات الناقلة.. والغيابات والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره بيراميدز، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعد لعب 27 مباراة، بينما يأتي المارد الأحمر في المركز الثالث بـ41 نقطة، بعدما لعب 19 لقاء، فيما يحتل بيراميدز المركز العاشر بـ34 نقطة من 22 مواجهة.

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات عالية بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز، ويسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري للعودة إلى القمة.

تشكيل الأهلي المتوقع :

يغيب عن الأهلي محمد هاني ومحمد محمود ومحمود متولي للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة السولية.

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي على التشكيل الذى سوف يخوض به مواجهة بيراميدز.

ومن المتوقع أن يبدأ موسيمانى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: على معلول، أيمن اشرف، بدر بانون، أكرم توفيق

الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحى، محمد مجدى أفشه

الهجوم: جونيور أجايى، محمد شريف، حسين الشحات

تشكيل بيراميدز المتوقع:

من المحتمل عدم وجود تغييرات بشكل كبير على تشكيل بيراميدز، لا سيما تحت قيادة جهاز فني جديد، بقيادة تاكيس جونياس، والذي تولى المهمة خلفًا لـ آرابارينا، المُقال على خلفية تراجع النتائج.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – أسامة جلال – أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا – عبد الله السعيد – إيريك تراوري – عمر جابر – رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1 .