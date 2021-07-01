شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك نهاية الموسم الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب 5 لاعبين من الرحيل نهائيا عن صفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتعددت أسباب رحيل الخماسي ما بين رغبة المشاركة في المباريات، وعدم قناعة المدير الفني بامكانياتهم.

ويأتي في مقدمة المرشحين للرحيل عن الزمالك محمد اشرف روقا لاعب الوسط والذي يعتبر أحد اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات بقوة خلال الموسم الحالي، حيث يعتبره كارتيرون في المرتبة الرابعة في مركز خط الوسط بعد طارق حامد وامام عاشور ومحمود عبد العزيز، بخلاف تواجد فرجاني ساسي الموسم الحالي والذي رحل بعد نهاية عقده، وهو ما جعل اللاعب خارج حسابات كارتيرون تماما ويطلب الرحيل عن الفريق.

اللاعب الثاني في القائمة فهو احمد عيد الظهير الأيمن والذي يرغب كارتيرون في اعارته الموسم المقبل لأي نادي حتي يكتسب خبرات المشاركة مع الفريق الأول في الدورى، وكذلك لعدم وجود فرصة لمشاركته في المباريات في ظل تواجد حمزة المثلوثي وحازم امام.

فيما تم الاستقرار علي بيع عمر السعيد مهاجم الفريق المعار الي الجونة، بعدما فشل اللاعب في حجز مكان له بالزمالك علي مدار موسمين، فيما أصبحت عودته للفريق في الموسم المقبل صعبة في ظل وجود سيف الجزيري ومروان حمدي والناشئين أسامة فيصل وحسام اشرف، بخلاف نية الإدارة في التعاقد مع 2 مهاجمين في الصيف احدهما مهاجم اجنبي.

وتحوم الشكوك حول استمرار محمد عبد السلام مدافع الفريق في صفوف الزمالك الموسم المقبل، في ظل عدم قناعة كارتيرون بمستواه وعدم قدرة عبد السلام علي استغلال الفرص التي وصلته للمشاركة في المباريات ليكون احد اللاعبين الذين تبحث إدارة النادي استغلالهم في الصفقات المقبلة عن طريق المبادلة سواء بصورة اعارة او بيع نهائي.

اما اللاعب الأخير والذي اقترب من الرحيل أيضا هو المغربي حميد احداد مهاجم الفريق الذي لم ينجح في اكتساب ثقة الجمهور او الجهاز الفني رغم لك المباريات التي شارك بها، ليصبح بقاءه يمثل أزمة للفريق في ظل حجزه لمكان في قائمة الأجانب بالفريق دون استفادة حقيقية وفنية داخل الملعب.