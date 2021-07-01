شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: أتمنى فوز الأهلي على بيراميدز .. وفكر تاكيس لا يصلح فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إكرامي الشحات حارس الأهلي التاريخى عن حيرته الشديدة في تشجيع الأهلي وبيراميدز، قبل مباراة اليوم التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري العام في تمام التاسعة مساءً.

وقال إكرامي في تصريحات عبر برنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون سبورت 2: أنا معجون بمية الأهلي، ولا يوجد نقاش في هذا الأمر، وأتمنى الفوز للأهلي وبيراميدز "ازاي معرفش" ، وهذا السؤال مثل سؤالي "هل تحب شريف أكثر أم حبيبة"، وفى النهاية الحسم بالنسبة لى يصب فى صالح الأهلى.

وعن وضع بيراميدز والأهلي في جدول الدوري قال إكرامي: بالنسبة لبيراميدز، لديه 34 نقطة و4 مباريات مؤجلة إذا فاز بها سيصعد للمركز الثاني والوصافة، وكذلك الأهلي له 7 مباريات مؤجلة تضعه في الصدارة، لذلك لا يمكن الحديث عن أوضاع كلا الفريقين الآن في الجدول، بالتأكيد بيراميدز لديه إخفاقات ولكن المؤجلات ستعدل وضعه.

أضاف: بيراميدز خسر في أفريقيا ولكن لم يكن هناك نوع كبير من الاخفاق لأنه خرج في النهاية بضربات الحظ، والفكر الذي يقدمه تاكيس مدرب بيراميدز الحالي لا يصلح في مصر ولكن كل مدرب وله نظام ولكي يطبق فكره مع لاعبي بيراميدز سيحتاج إلى وقت كبير، وأرى أنه يجب أن يلعب بالطريقة القديمة حتى لا يحدث أي هزه في الفريق.

واختتم: عقد تاكيس مع بيراميدز لمدة 3 أشهر وسيكون هناك نوع من اللامبالاة بالنسبة له، الموضوع "غير مبلوع".