شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلى.. الشناوى فى العرين وصبحى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة التاسعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع بيراميدز على ستاد الاهلى والسلام بختام الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة

والتشكيل المتوقع أن يلعب به بيراميدز مكون من، أحمد الشناوي في حراسة المرى وأحمد فتحي وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمد حمدي في الدفاع، ونبيل عماد دونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد في الوسط وإبراهيم عادل ورمضان صبحي وإبريك تراوري في الهجوم.

يدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحم المركز الثالث برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة، بينما يحتل بيراميدز المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ومازال لديه 4 لقاءات مؤجلة.

يحاول فريق بيراميدز تقديم نتيجة قوية في أول ظهور تحت قيادة اليوناني تاكيس جونياس، والذي استلم القيادة الفنية خلفا للأرجنتيني رودلفو أروابارينا، والذي لم يحقق نتائج جيدة مع الفريق الفيومي سواء في الدوري أو الكأس.

أول وأخر مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز حسمها التعادل السلبي، وذلك في موسمي 2014-2015 و 2020-2021.