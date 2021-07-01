شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعي أشرف حافظ مراقب المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرصت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، علي نعي أشرف حافظ مسئول المسابقات بمنطقة الجيزة لكرة القدم وأحد أبرز المراقبين بدوري القسم الثالث، والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس .

ونشر اتحاد الكرة علي صفحته الرسمية ، "ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد مراقب المباريات أشرف حافظ الذي وافته المنية، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل.. و "إنا لله وإنا إليه راجعون":.



اشرف حافظ

ومن ناحية أخري، قررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة دعوة أندية القسم الثانى خلال شهر يوليو المقبل، وتحديدا عقب انتهاء الموسم الحالي، لمناقشة شكل المجموعات فى الموسم الجديد، حيث تقترح اللجنة على الأندية إقامة الدورى الجديد من 3 مجموعات، الأولى تضم مجموعة أندية الصعيد، والثانية أندية بحرى والقاهرة معاً، والثالثة تضم أندية الشركات، بحيث لا تتكرر أزمة الموسم الحالى باقتراب صعود 3 أندية شركات للدورى الممتاز الجديد.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الأندية رحبت مبدئياً بهذا القرار وسيتم اعتماده فى الاجتماع المقبل، موضحا أن أندية الشركات فى مجموعة الصعيد ستبقى كما هى فى مجموعة الصعيد بسبب بعد المسافات بين أندية الصعيد وغيرها من الأندية، وبالتالى سيتم وضع أندية الشركات من مجموعتى القاهرة وبحرى فى مجموعة واحدة.