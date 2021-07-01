شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب ..ياسمين هشام لاعبة الطائرة: كريم عبد العزيز نجمى المفضل و هوايتى القراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى " ياسمين هشام " لاعبة الكرة الطائرة فى نادى وادى دجلة والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

هوايتي المفضلة القراءة.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

السورى.

من نجمك المفضل ؟

كريم عبد العزيز .

من مطربك المفضل ؟

محمود العسيلي و عمرو دياب وويجز .

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟

مضيفة طيران.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

بتجاهل المعاكسات .

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

منة شلبى أو منى زكى .

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال .

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

شخص رياضى أفضل .