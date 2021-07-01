شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع دراجات على الفائزين بالمهرجان الرياضى فى احتفالية 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بتوزيع دراجات على الفائزين، في الماراثون والمهرجان الرياضى، ومسابقات تسلق الجبال، التى أقيمت هلال الاحتفالية بذكرى 30 يونيو.

وجاء في المركز الاول رجال محمد فرج عايش، والمركز الثاني عاصم الحسيني خليل، والمركز الثالث زياد محمد علي، وفي منافسات السيدات جاءت في المركز الأول ملك محمود مرسي، والمركز الثاني علياء أحمد، والمركز الثالث حبيبة أسامة، وفي منافسات ذوي الهمم جاء في المركز الاول إسماعيل محمد إسماعيل، والمركز الثاني سامح رضا، ومن مشروع ها انا احقق ذاتي فازت جي جي سعد بالمركز الاول، وحسن خالد بالمركز الثاني.

وكان وزير الشباب والرياضة، قد أكد فى كلمته أنه يتم استكمال إنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تنفذها الدولة وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما يؤهل مصر لامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية فى مختلف الألعاب فضلاً عن القيمة المضافة صحياً واجتماعيا واقتصاديا لمنظومة الرياضة فى مصر بنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين جموع الشعب المصرى.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية فعاليات المهرجان الرياضى الأول الذى تنظمه بحضور الدكتور أشرف صبحى تحت شعار " من إنجاز.. لإنجاز"، فى مدينة الجلالة احتفالا بذكرى 30 يونيو بمشاركة 1000 شاب وفتاة من محافظات القاهرة والسويس والإسماعيلية.

وشهدت الفعاليات تقديم ألعاب مائية رياضية " تجديف - شراع- نايل بايك"، وعروض لمهارات كرة قدم وطائرة شاطئية، وتسلق جبال، وطائرات بدون طيار للكشافة الجوية، وسكيتنج لفريق منتخب السويس، وفقرة للمركز الرياضى للتوحد " احنا السوايسة" و " عشان لازم نكون مع بعض" وعرض كاراتيه من المركز الرياضى للأيتام وفقرة فنون شعبية " متنوع" وفقرة فنون شعبية " السويس".

ويهدف المهرجان إلى إلقاء الضوء على إنجازات الدولة المصرية وتنمية الانتماء والولاء لمصر، ورفع مستوى اللياقة البدنية وتوسيع قاعدة الممارسة، ونشر الثقافة الرياضية.

يشار إلى أن المهرجان انطلق بماراثون للدرجات البخارية والنارية من أمام مدينة مصر الدولية للألعاب الاوليمبية إلى مدينة الجلالة بمشاركة الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، محمد سعد، مدير مديرية الشباب والرياضة بالسويس، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، وغادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية