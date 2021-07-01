الامارات | أسوأ نادي في العالم يطلب ميسي ويشترط عليه القسم: "بيليه أفضل من مارادونا"!

شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ نادي في العالم يطلب ميسي ويشترط عليه القسم: "بيليه أفضل من مارادونا"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ نادي إيبيس، أحد أندية الدرجات الدنيا في البرازيل، جماهير الساحرة المستديرة بعدما قدم عرضاً إلى أفضل لاعب في العالم 6 مرات ليونيل ميسي الذي انتهي عقده رسمياً مع برشلونة دون أن يحدد وجهته المقبلة.

وقدم نادي إيبيس الذي يطلق على نفسه لقب "أسوأ فريق في العالم"، عقداً غريب الأطوار لضم ميسي (34 عاماً) بشروط غريبة للغاية نشرها عبر حسابه في "تويتر"، إذ يريد النادي البرازيلي المغمور من ميسي التوقيع على كشوفاته 15 عاماً، على أن يعتمد الراتب الذي سيحصل عليه على إنتاجية التسجيل وعدد الأهداف، كما هناك بند في العقد لا يمكنه تسجيل أهدافاً فوق المسموح بالعقد لأنه سيكون سببا لإنهاء التعاقد بينهما.

وأوضحت شروط العقد المنشور على تويتر أنه يمنع الفوز بالألقاب، لأن الفريق لا يمكن أن يكون بطلا "حسب وصفهم"، وإلا سيتم فصل ميسي عن النادي بمجرد الفوز بالبطولة، كما يمنع العقد ميسي من ارتداء القميص رقم 10، لأنه مملوك لأسطورة النادي "ماورو شامبو"، وآخر البنود تنص على أنه يجب على ميسي كل يوم الوقوف أمام المرآة ويقسم 3 مرات أن بيليه أفضل بكثير من مارادونا.

وتواصلت العروض الغريبة لميسي، الحر حالياً في اختيار وجهته المقبلة، وقد داعبه ناديه السابق نويل اولد بويز الأرجنتيني، وكتب في رسالة عبر "تويتر" لميسي الذي نشأ بين صفوفه "أهلا ليو، هل أنت هناك؟ في الأرجنتين أصبحنا في الأول من يوليو (بدون مخاطرة لا توجد مكاسب)".

وجاء تعليق نويل أولد بويز مصحوبا بصورة لميسي وهو يرتدي قميص الفريق، والتقطت هذه الصورة لميسي أثناء مشاركته في وداع الأسطورة دييجو مارادونا ، والذي لعب في صفوف نويل أولد بويز في موسم 1993 /1994.

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