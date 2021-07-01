شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يستدعي خماسي الزمالك استعدادًا لبطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة 5 لاعبين من فريق الزمالك استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا، المقرر إقامتها في رواندا بمشاركة 16 منتخبا في الفترة ما بين 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل. وضمت قائمة اللاعبين المنضمين من الزمالك كلا من أنس أسامة ومصطفى مكاوي وعمر هشام وأحمد حاتم ومهاب ياسر. وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات تونس وأفريقيا الوسطى وغينيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر تأهل لبطولة أفريقيا بعد تصدر المجموعة الثالثة في التصفيات.