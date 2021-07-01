شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي ينهي علاقته مع الزمالك بشكل نهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر التونسي فرجاني ساسي، مسؤولي نادي الزمالك رسمياً بانتهاء علاقته بالفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، وأنه بات غير مرتبط بأي تعاقد مع النادي وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين منذ ثلاث سنوات.

وأبلغ ساسي مسؤولي الزمالك بأنه لن يعود إلى القاهرة في الوقت الراهن، وأن أي مخاطبات بشأن مستحقاته المالية ستكون عن طريق وكيله، مطالباً بالحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة والتي حددها ساسي، في وقت سابق بستة ملايين جنيه.

يأتي هذا في الوقت، الذي نفى فيه مسؤولو اللجنة التي تدير النادي، برئاسة حسين لبيب، وجود أي مستحقات متأخرة لفرجاني ساسي لدى النادي، وأنه حصل على كافة مستحقاته بعد خصم المبالغ المستحقة نتيجة توقيع بعض العقوبات عليه.

وبدأ مسؤولو الزمالك في بحث ملف كامل بحالة ساسي، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة إصرار ساسي على موقفه، ومطالبته بالحصول على بطاقته الدولية من اتحاد الكرة، عند انتقاله لأي نادٍ آخر، خصوصاً أن اللاعب مرتبط بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

من ناحية أخرى، يواصل الفريق الكروي الأول تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي بميت عقبة استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقررة «الاثنين»، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدوري، والتي يسعى الزمالك لتحقيق الفوز بنقاطها الثلاثة من أجل الاستمرار على قمة مسابقة الدوري.