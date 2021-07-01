شكرا لقرائتكم خبر عن «أسوأ فريق في العالم» يطلب التعاقد مع ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استغل ناد برازيلي لكرة القدم موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة بعد أن أصبح لاعبا حرا يحق له التوقيع والانتقال إلى أي ناد آخر بصفقة انتقال حر.

وأرسل إيبيس البرازيلي الذي يطلق على نفسه لقب «أسوأ فريق في العالم» لميسي عرضا رسميا لضمه من خلال حساب النادي على «تويتر».

وينافس النادي البرازيلي في الدرجات الدنيا، ويفتخر بعدم تحقيق ألقاب خلال 3 سنوات و11 شهرا، مشيرا إلى أن هذه علامة مسجلة في موسوعة جينيس.

وتبدو تفاصيل العقد غريبة بعض الشيء، خاصة أن المدة التي يريد النادي من أسطورة البرسا التوقيع عليها 15 عاما، ويعتمد الراتب الذي سيحصل عليه النجم الأشهر في عالم كرة القدم، على إنتاجية التسجيل وعدد الأهداف، وفي الوقت ذاته ينص بند في العقد على أنه لا يمكنه تسجيل العديد من الأهداف لأنه سيكون سببا لإنهاء التعاقد بينهما.

كذلك يمنع الفوز بالألقاب لأن الفريق لا يمكن أن يكون بطلا «حسب وصفهم»، وإلا سيتم فصل ميسي عن النادي بمجرد الفوز بالبطولة، كما يمنع النادي ميسي من ارتداء القميص رقم 10، لأنه مملوك لأسطورة النادي ماورو شامبو.