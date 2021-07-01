شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يترقب قرار اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص وصول المنتخب إلى اليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الاوليمبي بقيادة شوقي غريب، موقف اللجنة الاولمبية الدولية من طلب مصر باستثناء بعثة المنتخب من الوصول في موعدها إلى طويكو أوتأجيلها ليوم 17 يوليو الجارى لظروف مشاركة لاعبي الأهلى في نهائي أفريقيا، كما تضمن طلب مصر تأجيل أرسال القائمة والتي تحدد لها اليوم 2 يوليو آخر موعد لحسين الاستقرار على موقف لاعبي الأهلى.

ويعيش شوقى غريب الفترة الحالية حالة من التشتت بسبب موقف لاعبي الأهلى وسفر البعثة وهو ما وضح من خلال تعاملاته مع المحيطين به خصوصا أنه يعول آمالا كبيرة على لاعبي الأهلى، فضلا على كونة مطالبا بإرسال القائمة اليوم كاخر مهلة.

وكلف غريب جهاز المعاون بدء دراسة المنتخبات المنافسة المقرر ملاقاتها بالمجموعة وهي منتخبات الأرجنتين وأستراليا وإسبانيا، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى كل منهم.

في نفس السياق، كشف شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة خطابت اللجنة الأولمبية الدولية لاستثناء مصر من إرسال القائمة المقرر لها اليوم وتأجيل وصول بعثة كرة القدم إلى طوكيو حتى يتسنى للاعبي الأهلى المشاركة في المباريات، وقال العريان: «قد يحصل منتخب مصر وجنوب أفريقيا على استثناء يعطي بعض لاعبيهم الحق بالمشاركة بعد الوصول لطوكيو بـ48 ساعة، وفي هذه الحالة يحق سفر لاعبي الأهلي عقب نهائي أفريقيا».

وأضاف العريان: «الموعد الأخير المحدد لإرسال جميع قوائم الفرق المشاركة في أولمبياد طوكيو هو 2 يوليو».