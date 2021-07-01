شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يراقب الأهلي أمام بيراميدز قبل مواجهته في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الكرة بنادى سموحة تدريباته على ملعبه بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الأهلى المقبلة في الدورى العام، ويستعد الموج الأزرق لمواجهة المارد الأحمر المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الـ28 من بطولة الدورى العام والتى ستقام على استاد الإسكندرية.

وطلب أحمد سامى المدير الفنى من لاعبيه التركيز في التدريبات وعدم ارتكاب أية أخطاء دفاعية مثلما حدث في مباراة الإسماعيلى، خصوصا أن هدفه حصد نقاط المباراة الثلاثة لثبيت أقدامه في المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق في رصيده حاليا 40 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المركز الثالث في ترتيب جدول المسابقة.

وحذر أحمد سامى لاعبيه من خطورة انتفاضة الأهلى، مؤكداً أن المنافس فريق قوى لا يستهان به، وبه مجموعة جيدة من اللاعبين، كما طالب مدرب سموحة ثنائى خط الوسط محمد كناريا ومحمود حليمو، ورجب نبيل ومحمد عبدالمنعم مدافعي الفريق بعدم تكرار الإخطاء الدفاعية التي ارتكبوها في المباريات الأخيرة وكلفت الفريق خسارة 3 نقاط في صراع المربع الذهبى.

وسيقوم الجهاز الفنى بمشاهدة مباراة الأهلى وبيراميدز التي ستقام اليوم في الدورى لمراقبة المنافس والوقوف على نقاط القوة والضعف خاصة في ظل ارتفاع مستوى الأهلى مؤخرا بعد صعوده لنهائى دورى أبطال أفريقيا.

واستعاد الفريق محمد عبدالمنعم المدافع بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به في مباراة الإسماعيلى الماضية، وسيعقد الجهاز الفنى جلسة مع اللاعبين غداً لتصحيح المسار واستعادة الروح الجماعية مرة أخرى، خصوصا أن الأهلى يسعى للثأر من هزيمة الدور الأول في الدورى.

ويأمل سموحة في عودة الانتصارات من جديد لتأمين وجوده بالمربع الذهبى هذا الموسم، فضلا عن استمرار ملاحقة المصرى صاحب المركز الثالث.