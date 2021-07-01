شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاهلي اليوم .. موسيماني قد يدفع بمفاجأة لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشكيل الأهلي اليوم.. هو الهاجس الأول لبيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عندما يواجه بيراميدز اليوم الخميس 1 يوليو في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

وغاب الأهلي عن منافسات الدوري المصري منذ 10 مايو الماضي عندما تعادل مع الزمالك في مباراة القمة 1-1 في الجولة الـ21 من المسابقة، بسبب مشاركاته في دوري أبطال أفريقيا .

وقررت إدارة نادي بيراميدز تعيين اليوناني تاكيس جونياس في منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني السابق الذي تم توجيه الشكر له على الفترة الماضية.

وأعلن كل من النادي الأهلي ونظيره بيراميدز عن قائمة كل منهما للمباراة، ومن المنتظر أن يحافظ موسيمانى على تشكيل الفريق في المباريات الأخيرة باستثناء مشاركة ياسر إبراهيم مع الفريق بدلاً من أيمن أشرف، والمفاجأة ستكون أدوار خاصة لديانج للسيطرة على رمضان صبحي ودعم أكرم توفيق في الجبهة اليمنى.

تشكيل فريق النادى الاهلى لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، ياسر إبراهيم، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.