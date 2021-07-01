اخبار الرياضه

المنتخب الأولمبي : مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد ممكنة

0 نشر
هشام أبو حديد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي : مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد ممكنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الوطني الاولمبي ان موقف الثنائي محمد صلاح نجم الانجليزي، ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، من المشاركة مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو المرتقبة مازال قائما .

وقال عبدالعزيز في تصريحات اذاعية: «لم نتلقى أي خطاب رسمي يؤكد بأن محمد صلاح لن ينضم للأولمبياد، وهو نفس الامر لمصطفى محمد» .

وتابع: «وارد أن يكون هناك متغيرات في قائمة المنتخب بسبب لاعبي الأهلي، والسفر سيكون 16 أو 15 يوليو، وهناك قرارات مرتبطة باتحاد الكرة مع الأهلي والاتحاد الأفريقي وهو ما يضع شوقي غريب في حيرة، ومع ذلك وضع أكثر من خطة، ومسألة الـ 18 لاعب صعبت الموضوع أكثر».

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا