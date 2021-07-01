شكرا لقرائتكم خبر عن جدل حول إصطحاب الأطفال والرضع مع الرياضيين الى طوكيو خلال الاوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغادر أليكس مورغان لاعبة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات إلى أولمبياد طوكيو في غضون أسبوع واحد، لكنها قالت إنها غير متأكدة من السماح لها باصطحاب ابنتها التي ولدت قبل عام واحد.

واشتكى بعض الرياضيين من إجبارهم على الاختيار بين الألعاب وأبنائهم الصغار، لكن المنظمين أبلغوا وكالة "رويترز" يوم الأربعاء: "عند الضرورة، سيكون بوسع الرضع الذهاب مع الرياضيين إلى اليابان.

ومنع المنظمون عائلات الرياضيين من حضور الألعاب بسبب بروتوكولات السلامة الخاصة بكوفيد-19، ولن يكون أيضا من الممكن حضور المشجعين الأجانب، وستكون هناك بعض القيود على حضور المقيمين في اليابان