تشكيل الأهلي وبيراميدز المتوقع في مواجهة الليلة.. الفريقان يدخلان اللقاء بالقوة الضاربة



الشارقة - اميمة ياسر -

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيلعب به أمام بيراميدز في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الخميس ضمن حسابات الأسبوع الـ27 من مسابقة دوري we السلام.

موسيماني سيلجأ إلى الأسلوب الذي لعب به مؤخرًا أمام الترجي في مباراتي الذهاب والإياب من خلال اللعب بثلاثة لاعبين في وسط الملعب وهم الدولي المالي أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية.

تشكيل الأهلي سيشهد تغيير اضطراري من خلال الدفع بياسر إبراهيم للمشاركة في الجانب الدفاعي على حساب أيمن أشرف والذي يغيب لعقوبة الحصول على ثلاث بطاقات صفراء.

في المقابل، سيلعب حسين الشحات أساسيًا أمام بيراميدز ليكون على حساب طاهر محمد طاهر والذي لعب أساسيًا في آخر مباراتين ضد الترجي.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاعي: علي معلول - ياسر إبراهيم - بدر بانون - أكرم توفيق.

خط الوسط المدافع: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الوسط المهاجم: محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، في المقابل يحتل بيراميدز المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.

تشكيل بيراميدز

استقر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم الخميس ضد الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الـ27 للبطولة المحلية.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب اليوناني على الثلاثي الهجومي المكون من رمضان صبحي، إريك تراوري ومحمود وادي ضد الأهلي.



تشكيل بيراميدز المتوقع:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط: عمر جابر، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: رمضان صبحي، إيرك تراوري، محمود وادي.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، في المقابل يحتل بيراميدز المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.