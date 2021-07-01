أنس جابر تُلهم النساء العربيات لاحتراف كرة المضرب

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لندن : لا تخفي التونسية أنس جابر المصنّفة 24 عالميًا رغبتها في أن تشكِّل مصدر إلهامٍ للنساء العربيات ليمارسن رياضة كرة المضرب ويحترفن بها، من أجل أن يرتفع عددهن ضمن دورات رابطة المحترفات ويصبحن قوة ضاربة مثل الأميركيات والاوروبيات.

تقدّم التونسية البالغة من العمر 26 عامًا نموذجًا رائعًا لضمان تحقيق ذلك، بعد أن أصبحت أول امرأة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات، بتتوجيها في دورة برمنغهام الانكليزية وقت سابق من هذا الشهر.

الاربعاء، أقصت جابر الاميركية المخضرمة فينوس وليامس المتوجة في ويمبلدون خمس مرات، لتصبح أول تونسية تبلغ الدور الثالث من ثالثة البطولات الاربع الكبرى.

رابطة المحترفات

وقالت جابر "أن أكون اللاعبة العربية الوحيدة (في هذا المركز المتقدم) ضمن دورات رابطة المحترفات ليس بالأمر السهل"، وتابعت "ربما هناك من يشاهدني الآن ويريد أن يكون مكاني".

وأردفت "كل ما أريد قوله، إنني إذا وصلت، فلا شيء مستحيلا. كما قلت من قبل، أحاول دائمًا ان ألهم الاجيال الاخرى".

وكانت فينوس بالذات، الشقيقة الاكبر لسيرينا التي خرجت ايضًا من الدور الاول بسبب الاصابة إثر انزلاقها، أشادت بجابر قبل المباراة بالقول "سترون جيلا جديدًا من السيدات من شمال إفريقيا يأتين الى عالم كرة المضرب والفضل كله يعود إليها. إنها تلهم الكثيرين بمن فيهن أنا".

وأقرّت جابر، اللاعبة الاكثر تحقيقًا للانتصارت هذا الموسم بالتساوي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة رابعة عالميًا، ان لاعب كرة المضرب المغربي السابق هشام أرازي ساعدها.

اكتشفت بعد بطولة رولان غاروس الفرنسية في وقت سابق من هذا الشهر انه كان يراسلها على إنستغرام منذ بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام.

وقالت "تفاجأت انني لم أرَ رسائله".

وتابعت "إنه لشرف لي صراحة. لقد قدمّ لي بعض النصائح تخص اللعبة. وقال لي أشياء اختبرتها خلال مسيرتي حتى الآن، وقلت له إنه يجب أن نلتقي ونلعب".

واستطردت "قال لي إن عليه أن يعمل على لياقته البدنية من أجل أن يلعب ضدي".

لم تخفِ جابر انها لم تشاهد الكثير من مباريات كرة المضرب عندما كانت تكبر وكان زوجها الحالي كريم كمون من كان "مهووسًا برولان غاروس".

"إنه شرف لي"

سبق أن سمعت بمواطتنتها سليمة صْفَر التي احتلت المركز 75 في التصنيف العالمي عام 2001، إلا انها لم تشاهدها تخوض المباريات.

إلا انها اعتبرت مقارنتها بأرازي الذي وصل اربع مرات الى الدور ربع النهائي في البطولات الاربع الكبرى، هو شرف لها.

وقالت "كبرت وهناك هدف واحد في بالي، أن أكون من افضل اللاعبات. كان الامر شخصيًا جدًا بالنسبة لي".

وتابعت "إنه أمر مضحك لان الجميع يقارنني بأرازي لانه كان موهوبًا جدًا والجميع يقول +يا الهي تذكريننا بهشام أزاري+ هذا امر لا يصدق...إنه شرف لي".

وقالت جابر التي تواجه في الدور الثالث الاسبانية غاربينيي موغوروسا حاملة اللقب عام 2017، انه كما ألهمها، تأمل في أن تلهم النساء العربيات.

وقالت "صراحة لقد ألهمني كثيرًا وأحاول القيام بالشيء ذاته. أحب عندما أرى الفرنسيين معًا، الأميركيين، الأستراليين، وأشعر أنني أريد أن أرى هذا في بلدي".

وأكدت جابر التي ستشارك في أولمبياد طوكيو الشهر المقبل "لا يهم إن كانت تونس أو مصر او المغرب، أريد أن ارى المزيد من اللاعبات" من الدول العربية.

هناك عقبة واحدة ترغب في تخطيها، فشل أزاري في تجاوزها خلال مسيرته الناجحة.

قالت جابر التي حققت افضل نتيجة لها في البطولات الكبرى عندما بلغت ربع نهائي استراليا 2020 "أن أتمكن من تجاوز ربع النهائي من غراند سلام، هو أمر يجب أن أحققه".

وتابعت "أفكر دائمًا مع كريم. كان من الصعب تجاوز ربع النهائي، لذا لقد شجعني على ذلك".