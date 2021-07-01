مدرب بيراميدز : واثق من الفوز على الأهلى رغم ضيق وقت الاستعداد للمباراة

القاهرة - سامية سيد - شدد اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى الجديد بنادى بيراميدز ، على جاهزية فريقه جاهز لمواجهة الأهلى اليوم بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز .

وقال جونيس عبر تصريحات للحساب الرسمي لبيراميدز أنه يستهدف الفوز علي الأهلى في مباراة اليوم رغم قوة الفريق المنافس ، موضحاً أن الوقت لم يسعفه من التحضير الجيد للمباراة نظرا لتوليه المسئولية قبل يومين فقط من لقاء الفريق الأحمر إلا أنه يثق فى فوز فريقه ، مضيفاً أن بيراميدز يمتلك لاعبين مميزين وكانت السبب الرئيسي فى الموافقة على تدريب الفريق فى هذا الوقت الصعب .

وعمل جونياس على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية السريعة التي سيطبقها في مباراة الليلة ضد الأهلي في ظل صعوبة نقل فكره التدريبي للاعبين خلال تدريبين فقط سبقا التحضير لمباراة الأهلي، مع العمل على رفع الروح المعنوية للاعبين والتي تراجعت بسبب الإخفاق الإفريقي والنتائج غير المقبولة بالدوري رغم امتلاكه لاعبين على أعلى مستوى فني.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به بيراميدز مكون من، أحمد الشناوي في حراسة المرى وأحمد فتحي وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمد حمدي في الدفاع، ونبيل عماد دونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد في الوسط وإبراهيم عادل ورمضان صبحي وإبريك تراوري في الهجوم.