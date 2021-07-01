شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش..علي فرج يواصل الصدارة وعسل الأهلي يقتحم قائمة "توب 10" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين فى شهر يوليو الجاري، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة هيمنته على الصدارة للشهر التاسع على التوالى، منذ صعوده إلى القمة فى نوفمبر العام الماضي عقب تتويجه ببطولة مصر الدولية وبطولة قطر كلاسيك للإسكواش.

واستمر محمد الشوربجى بالمركز الثانى، واستمرطارق مؤمن فى المركز الثالث، وفى المركز الرابع حافظ النيوزلندى بول كول على مركزه، فيما استقرمروان الشوربجى في التصنيف الخامس، وواصل كريم عبد الجواد تواجده في المركز السادس، وفارس الدسوقي في المركز السابع.

واقتحم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي صاحب الـ 21 عاماً، قائمة التوب 10، ليستقر في المركز التاسع بعد تقدمه 3 مراكز بالتصنيف عقب تتويجه مؤخراً ببطولة الأبطال للاسكواش.



تصنيف الرجال

وفاز مصطفى عسل في المباراة النهائية على محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا، بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 70 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-14, 11-4, 11-7, 11-3.

وبذلك تأجل صعود محمد الشوربجي إلى صدارة التصنيف العالمي، بعدما كان قريبا من إقصاء علي فرج عن عرش الاسكواش.

يذكر أن مصطفى عسل وصل إلى المباراة النهائية، وعلي فرج المصنف الأول ومروان الشوربجي المصنف الخامس وطارق مؤمن المصنف الثالث.