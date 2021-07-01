شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين ينتظرون الإقصاء من ضياء السيد قبل مباراة سيراميكا و أسوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة أسوان بالدوري ، ويلتقي سيراميكا مع أسوان، في الخامسة مساء الجمعة ، على ملعب استاد السويس، بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وضمت القائمة 21 لاعبا هم:
حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال - حمزة معوض
خط الدفاع: وليد عبد المنعم - فابريس نجاه - عبد الله محمود - طارق سامي- سيف تقا - محمود صقر - رجب بكار.
خط الوسط: ضياء قنديل- رجب عمران - محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمد توني - عاشور الأدهم- محمود نبيل
خط الهجوم: وينفول كوبينا - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم - مصطفى ميسي.
ومن المنتظر أن يتم إقصاء ثلاثة لاعبين من القائمة المختارة من جانب صياء السيد، قبل إنطلاق المباراة وعقب الاستقرار على اللاعبين الـ 18 المختارين لدخول تشكيل اللقاء.
ومنح ضياء السيد لاعبيه فرصة أخيرة لتصحيح المسار والعودة إلى النتائج الإيجابية في المباراة المقبلة المقرر لها أمام أسوان ،وغابت الانتصارات عن فريق سيراميكا في أخر 5 مباريات حيث خسر أمام إنبي بهدفين نظيفين وتعادل مع سموحة بهدف لمثله وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين مقابل هدفين وخسر أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.