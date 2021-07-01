شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين ينتظرون الإقصاء من ضياء السيد قبل مباراة سيراميكا و أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة أسوان بالدوري ، ويلتقي سيراميكا مع أسوان، في الخامسة مساء الجمعة ، على ملعب استاد السويس، بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 21 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال - حمزة معوض

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - فابريس نجاه - عبد الله محمود - طارق سامي- سيف تقا - محمود صقر - رجب بكار.

خط الوسط: ضياء قنديل- رجب عمران - محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمد توني - عاشور الأدهم- محمود نبيل

خط الهجوم: وينفول كوبينا - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم - مصطفى ميسي.

ومن المنتظر أن يتم إقصاء ثلاثة لاعبين من القائمة المختارة من جانب صياء السيد، قبل إنطلاق المباراة وعقب الاستقرار على اللاعبين الـ 18 المختارين لدخول تشكيل اللقاء.