شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتصدر التصنيف العالمي للاسكواش للشهر التاسع على التوالي والـ 40 في تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر يوليو الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر التاسع على التوالى، ورقم 40 في تاريخها منذ بداية مسيرتها الاحترافية.

وتأتى نوران جوهر فى المركز الثانى بالتصنيف، بينما تحل نور الطيب في المركز الثالث، وهانيا الحمامى فى المركز الخامس وواصلت سلمى هانى حفاظها على التصنيف التاسع.



تصنيف السيدات

وكانت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالميا للسيدات، قد تُوجت ببطولة الأبطال للاسكواش، للمرة الأولى فى تاريخها الاحترافي، والتي نظمتها أندية وادي دجلة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار، خلال شهر يونيو الماضي.

وكانت نور الشربيني قد تصدرت التصنيف العالمي للسيدات بعد تتويجها ببطولة العالم التى أقيمت تحت سفح الأهرامات فى أكتوبر الماضي، حيث تغلبت فى المباراة النهائية على المصنفة الأولى سابقاً نوران جوهر.

وفازت نوران جوهر في المباراة النهائية على منافستها هانيا الحمامي لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة عالميا، وحامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، بنتيجة 3\1، في مباراة استغرقت 77 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-6, 8-11, 11-8.