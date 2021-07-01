الامارات | رسمياً.. ليونيل ميسي خارج أسوار برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. ليونيل ميسي خارج أسوار برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات خلال الساعات الماضية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خارج أسوار نادي برشلونة رسميا، مع انتهاء عقده بحلول منتصف الليل الماضي بحسب التوقيت الإسباني. واللحظة التي أرعبت جمهور برشلونة طويلا حلت كما وصفت ذلك صحيفة "ماركا"، مع تبقي الأمل في أن يعود اللاعب بعقد جديد حسب ما وعد بذلك رئيس النادي خوان لابورتا.

وأمضى ميسي منذ أول عقده مع النادي 7504 يوما، حقق فيها كل ما يحلم به أي ناد، بل يفوق ما حلم به جمهور برشلونة، إلى جانب ست كرات ذهبية، نصبت "البرغوث" على عرش نجوم الكرة العالمية طوال الـ16 سنة الماضية.

ولم يعد الان شيء يربط ميسي قانونيا بنادي برشلونة، إذ بات لاعبا حرا، وبإمكانه الانتقال إلى أي ناد يرغب فيه دون شرط جزائي. وهذا يعني أن على برشلونة التفاوق معه على عقد جديد إذا أراد ضمان استمراره في النادي. ورغم تقدم لابورتا بعرض سابق لميسي ووالده، لكن النجم الأرجنتيني رفضه، بحجة أنه ليس ما يرغب فيه، وبسبب الديون التي تثقل كاهل برشلونة، تتجلى المعضلة التي يجد لابورتا نفسه فيها، إذ في جانب يريد بشدة إبقاء ميسي، كما كان أبرز وعد قطعه لجمهور برشلونة، لكن صعوبة توفير السيولة المالية مع ديون تقارب الملياري يورو، يجعل توفير راتب سنوي لميسي بنحول 130 مليون يورو، أمرا شبه مستحيل، ورهانه الابرز على حب ميسي وتعلقه ببرشلونة، ومدى قدرته على التضحية وتخفيض مطالبه المالية، بينما أندية كبيرة في أوروبا تسعى الان لإغرائه بكل السبل الممكنة.

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