شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة وأحمد ياسر ريان يقودان قائمة سيراميكا لمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا قائمة فريقه استعدادا لمواجهة أسوان في الدوري المصري .

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع أسوان في الخامسة مساء الجمعة، على ملعب استاد السويس بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 21 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر- محمد جمال- حمزة معوض

خط الدفاع: وليد عبدالمنعم- فابريس نجاه- عبدالله محمود- طارق سامي- سيف تقا- محمود صقر- رجب بكار.

خط الوسط: ضياء قنديل- رجب عمران- محمد إبراهيم- صالح جمعة- محمد توني- عاشور الأدهم- محمود نبيل

خط الهجوم: وينفول كوبينا- أحمد ياسر ريان- أحمد غنيم- مصطفى ميسي.