شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتقد هذا الثنائي أمام المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل الثنائي يوسف إبراهيم أوباما وإمام عاشور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من مران الأربعاء .

وأدى أوباما تدريبات استشفائية على هامش المران، ويغيب أوباما وعاشور عن لقاء الزمالك وغزل المحلة بسبب الإيقاف.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي ، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة .