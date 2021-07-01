شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشيد بالناشئ أحمد محمود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك باللاعب الناشئ الصاعد أحمد محمود لاعب فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ والذي تم تصعيده موخرا للفريق الأول بعد إثبات اللاعب وجوده وظهوره بمستوى فني وبدني مميز في التدريبات والمباريات، وخصوصا تجربة فلسطين الودية التى شارك فيها وحصل على ركله جزاء سجل منها حميد أحداد الهدف الأول.

وطالب كارتيرون اللاعب بالتمسك بالفرصة لحجز مكان له مع الفريق الأول، مؤكدا انه سيعتمد على اللاعبين الشباب الفترة المقبلة ويمنحهم الفرصة كاملة.