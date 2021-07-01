دبي تستضيف أول بطولة قتالية عالمية تستخدم في حجز تذاكرها العملات المشفرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ستكون دولة الإمارات على موعد مع حدث رياضي تاريخي، حيث ستستضيف دبي أول بطولة قتالية عالمية تستخدم في حجز تذاكرها العملات المشفرة،



هذه البطولة ستكون بتنظيم من نادي "TK" للفنون القتالية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وستشهد في خطوة مميزة ولا مثيل لها حجز تذاكر الحضور باستخدام العملات المشفرة.

فضلا عن ذلك، فإن هذه البطولة ستشهد أول ظهور في مجال الفنون القتالية للملاكم والمؤثر الإماراتي راشد سيف بالحصا.

وكان نجم اليوتيوب البالغ من العمر 19 عاماً، والمعروف لدى الملايين من معجبيه باسم موني كيكس "Money Kicks"، قد تدرب في الأشهر الماضية مع مدربه ومروجه، تام خان، في نادي "TK MMA & Fitness" الرياضي.

وإلى جانب، راشد سيف بالحصا، ستشهد هذه البطولة الظهور الأول لنجم اليوتيوب العالمي آدم صالح.

ومن المتوقع أن يتابع الجمهور 10 نزالات مثيرة، ولكن بسبب جائحة كورونا، سيتم توفير مقاعد محدودة لما يقارب 1500 مشجع، في حين أنه بإمكان الجميع أن يتابع صانعي المحتوى المفضلين لهم من خلال البث المباشر على الإنترنت.

ويتوقع أن يجذب هذا الحدث انتباه العديد من المشاهير، علما بأن كلا من مغنيي الراب "فات جو" و"بوجي ويت دا هودي" أكدا أنهما سيشاركان بعرض خاص، فضلاً عن مشاركة المغني الهندي وكاتب الأغاني والملحن "جورو راندهاوا".

جدير بالذكر أنه سيتاح للمشجعين قبل البطولة فرصة رؤية مقاتليهم المفضلين في سلسلة من الأحداث المثيرة، مثل العرض الرسمي للوزن، ومقابلة الأسئلة والأجوبة، والتمرين العام، والمواجهة المباشرة قبل النزال.